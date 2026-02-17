きょうは広く晴れて、各地で洗濯日和になるでしょう。 【写真を見る】あすは岐阜の山地で夕方から雪予想 きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜･津で11℃ 各地で洗濯日和に 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/17 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが、朝からよく晴れています。この時間の気温は7.3℃で、きのうと比べて風は弱まっています。 きょうは午後も、おおむね晴れるでしょう。降水確率は各地10％以下で、天気の崩れは