オーディション番組『PRODUCE X 101』のデビュー組出身で、現在はDRIPPINとして活動中のチャ・ジュノが、グローバル俳優としての歩みを続ける。チャ・ジュノは3月28日、日本のLeminoおよびWOWOWで配信される亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』に、イム・ミンジョン役で出演する。【写真】『プデュ』投票操作の犠牲者たち『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送された同名ドラマを原作とする日本リメイク作品。野球経験の