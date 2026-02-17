【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの田中芽衣が2月15日、自身のInstagramを更新。息子のお食い初めショットを公開し、話題になっている。【写真】26歳美人モデル「頭くっつけてる夫婦可愛すぎる」息子のお食い初めでの3ショット◆田中芽衣、家族密着3ショット公開田中は「息子のお食い初め」とつづり、家族3ショットを投稿。大きな鯛の姿焼きやお食い初め用の膳を前にして、和装姿の息子をスーツ姿の夫が抱き、黄色の訪問着姿の