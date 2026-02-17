◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）両軍のメンバーが発表され、巨人は日本ハムからＦＡ加入した松本が「１番・中堅」で移籍後初実戦に臨む。丸も今年初実戦となる。４番は対外試合初戦の広島戦に続き、石塚が務める。先発はドラフト３位・山城（亜大）で、大城とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・中堅松本２番・左翼丸３番・右翼皆川４番・三塁石塚５番・捕手大城６番・遊