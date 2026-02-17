日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「臍」はなんて読む？月（にくづき）と「齊」を組みあわせた漢字「臍」。見たことはありますか？「臍」は、誰もが知っている体の一部のことです。普段は隠れていることが多いですが、ファッションとして見せる場合もあります。いったい、なんと読むのか分かり