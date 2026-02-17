第1回よさこい祭りだけで披露された踊り「原点よさこい」の魅力を知ってもらうためのワークショップが東京で開かれました。2月14日、東京･新宿で披露された原点のよさこい鳴子踊り＝原点よさこい。1954年の第1回よさこい祭りでしか踊られなかった幻の踊りです。ワークショップはよさこい文化振興協会の上村優実さんが講師となって初めて東京で行われたもので、関東を中心としたよさこい経験者など40人あまりが参加しま