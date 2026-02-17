東邦ガスのコールセンターに、AIによる音声認識システムが導入されました。 【写真を見る】AIがコールセンターの業務効率を改善 応対時間は｢12%削減｣ 通話内容をテキスト化…事務作業時間も｢88%削減｣ 東邦ガス 東邦ガス本社と一部のコールセンターでは、かかってきた通話内容をAIによりテキスト化し、対応方法を自動で表示するシステム「NamiSense」が、先月27日から初めて導入されました。