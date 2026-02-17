16日、東御市で住宅を全焼する火事があり焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火事のあと高齢の夫婦と連絡が取れていないということです。住宅全体に上がる火の手…。近くには人の姿も。16日午後5時前、東御市祢津の百瀬善彦さんの住宅で「建物が燃えている」近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが木造2階建て住宅を全焼しました。警察によりますと焼け跡からは身元の分からない2人の遺