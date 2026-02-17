高知市の高知城ではウメの花が少しずつほころびはじめ、春の訪れを知らせています。青空に映える小さなウメの花。高知城の梅ノ段には約150本のウメの木があり、2026年1月下旬から白梅や紅梅の花が少しずつ咲きはじめています。1月26日には梅ノ段の標本木に5輪が花をつけ高知地方気象台はウメの開花を発表。平年より1日早く去年より13日早い開花となりました。全体的にはまだ2分から3分咲きですが、詰門前のしだれ梅はすでに見頃を