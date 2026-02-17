Fireflyの生成イメージ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックにて、日本初となるフィギュアスケート ペアでの金メダルを獲得した、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。フリーで世界歴代最高点の158.13点を記録した演技がTVerとNHK Oneにて配信されている。 りくりゅうペアは、16日のショートプログラム(SP)ではリフトの失敗が響き5位に沈んでしまっていたが、フリーでの世