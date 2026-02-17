岐阜県大垣市のガソリンスタンドで販売された灯油に、ガソリンが混ざっていた可能性が…。きのうは立ち入り調査も行われました。 【写真を見る】灯油にガソリン混入か 販売したガソリンスタンドに長蛇の列… 警察と消防が立ち入り調査 購入した客のポリタンクの中身を確認 岐阜･大垣市 （弓削はな記者きのう午前11時半過ぎ 岐阜･大垣市）「購入した灯油にガソリンが入っているかを検査するため、列が出来ています」 きのう、