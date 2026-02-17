JR東海は静岡県と協定を結んだリニア静岡工区の南アルプストンネルの準備工事に、16日着手したと発表しました。16日JR東海が準備工事に着手したのは静岡市葵区田代の千石ヤードで、樹木の伐採などを行い環境調査の拠点事務所などを整備する計画です。このヤード整備は南アルプスのトンネル本体工事とは別の準備工事にあたるもので、2月13日、県とJR東海は県の自然環境保全条例に基づく協定を締結しました。リニア静岡