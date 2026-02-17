茨城県常陸太田市でSNSで知り合った23歳の女性を殺害した罪などに問われている男の初公判が行われ、男は起訴内容について「すべて間違いです」と述べ、無罪を主張しました。【写真を見る】「すべて間違いです」SNSで知り合った女性を茨城・常陸太田市の別荘で殺害した罪などに問われた37歳男 初公判で無罪主張東京地裁三瓶博幸被告（37）は2022年6月、所有する常陸太田市の別荘で、ツイッターで知り合った女性（当時23）の