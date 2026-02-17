24日に放送されるNHKの歌番組『うたコン』では、昭和歌謡の黄金期を築き上げた希代のヒットメーカー・阿久悠さんを特集。阿久さんが手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重映像で振り返り、深い親交のあった歌手たちが阿久さんとの思い出や作品の魅力を語り合う。【写真】日向坂46との注目コラボ！フィンガー5・晃ほか豪華出演者たち石川さゆりは、今年で発表から50年、歌手人生の転機となった「津軽海峡・冬景色」をサックス