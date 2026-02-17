高市総理は自民党役員会で新年度予算案について「野党にも協力を呼びかけ、1日も早く成立させるようにしていきたい」と、早期成立に強い意欲を示しました。高市総理は17日、自民党の役員会に出席し、18日に召集される特別国会に向けて「国民の皆様と約束した政権公約を礎に、自民党が結束し、結果を出すということが重要だ」と呼びかけました。そのうえで、新年度予算案などについて「国民の安心と強い経済を構築する観点から、野