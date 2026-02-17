タイ国籍の当時12歳の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、ブローカーとみられる女が入管難民法違反の疑いで再逮捕されました。この事件は、文京区のマッサージ店経営・細野正之被告（52）がタイ国籍の当時12歳の少女を違法に働かせたとして、児童福祉法違反などの罪に問われているものです。この事件では、ブローカーとみられるプンシリパンヤー・パカポーン容疑者（38）も必要な年齢確認をせず、少女