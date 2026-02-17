俳優の中島裕翔が、4月15日から7月6日まで国立新美術館で開催されるニューヨーク・パリを魅了した日本人デザイナーの大回顧展『生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ』音声ガイドナビゲーターに決定した。【写真】メガネ姿で…！ドラマプレミアムにも出演する中島裕翔世界を舞台に活躍し、日本のファッション史に大きな足跡を残したデザイナー・森さんの没後初となる大規模回顧展。中島は、3月21日放送予定のテレビ朝日ドラマ