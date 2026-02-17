パドレスがウォーカー・ビューラー投手（31）とマイナー契約を結んだと16日（日本時間17日）、複数の米メディアが報じた。ビューラーは2015年のMLBドラフト1巡目（全体24位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビュー。19年に14勝を挙げるなどエースとして期待されたが、2度目のトミー・ジョン手術からのリハビリで23年シーズンを全休し、その後は本来の姿を取り戻せず苦しんだ。それでも24年のヤンキースとのワー