茨城・常陸太田市で4年前、東京都内に住む女性を殺害し、遺体を山林に遺棄した罪に問われている男が初公判で無罪を主張しました。三瓶博幸被告（37）は2022年、常陸太田市内の自身の別荘で、都内に住む当時23歳の女性の首を圧迫して殺害し、遺体を付近の山林に遺棄した罪に問われています。17日の初公判で、三瓶被告は起訴内容について問われると「全て間違いです」と述べ、無罪を主張しました。弁護側も「殺してもおらず、遺棄も