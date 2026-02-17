ホンダ本気の「“本格”スポーツ軽トラ」が“ガチすぎて”反響殺到！かつてホンダアクセスが発表し、来場者の度肝を抜いた伝説的なカスタムカーが存在しました。それが、「東京オートサロン 2017」で公開された軽トラックのコンセプトモデル「T880」です。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ本気の「スポーツ軽トラ」です！（43枚）ホンダ車の純正アクセサリー開発を手掛けるメーカー直系の開発部隊が、「働くクルマはカッ