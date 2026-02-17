岡山県内の経済団体の代表者らが、企業交流のメリットなどを話し合うセミナーがきのう（16日）岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】経営者団体の魅力を語るセミナーメリットを再確認岡山青年会議所など【岡山】 セミナーには岡山青年会議所など県内で活動する5つの経営者団体が参加しました。様々な企業の経営者が集う団体に加盟することで、他企業の経営ノウハウを学ぶことができたり、異業種の成