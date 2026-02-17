約2年間にわたり1位をキープしてきた『SM10』だが、今週は2位に『SM11』が登場。『SM11』の発売日は2月20日になっているが、一部先行予約の売上げが順位に反映されたようだ。『SM11』の前評判についてPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写真】4位以下は？ウェッジの売り上げランキングトップ10「当店ではようやく試打クラブが入荷されたばかりで本格的に売れていくのはこれからだと思います