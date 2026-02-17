17日朝、川棚町で、大型トラックと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。 3人が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。 17日午前6時20分頃、川棚町の主要地方道で波佐見町方面から直進してきた10トントラックと反対車線を走っていた普通乗用車が正面衝突しました。 警察によりますと、この事故でトラックを運転していた50代の男性、普通乗用車を運転していた40代の母親と後部座席に乗っていた5