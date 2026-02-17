米国女子ツアーは2月19日に始まる「ホンダLPGAタイランド」から春のアジアシリーズを迎える。そこで今季初戦を迎えるのが、今年で米ツアー4年目となる勝みなみだ。昨年はポイントランキング18位になり、上位60人のみが出場できる最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に初出場。さらに獲得賞金も100万ドルを大きく超える170万7091ドル（約2億6972万円）を稼ぎ出すなど、キャリアハイの1年を過ごした。昨年得た手応えは？さらなる