2019年から日本プロドラコン選手権を3連覇した押尾紗樹。身長158センチでスリムな体型ながら300ヤード以上飛ばす。押尾のトレーニングを取材すると、ジャンプ系のトレーニング以外に棒を振るシンプルなものも垣間見られた。その内容をお届けする。【連続写真】身長158センチの押尾が、HS50m/sで300ヤード飛ばすドライバースイング棒を振る練習について押尾は、「試合当日やラウンドのときでも、私はホームセンターで売っている『塩