県内の公立高校の「一般選抜」の入学試験が17日朝から行われています。 県内の公立高校では17日から、学力検査と面接などで合格者を選ぶ「一般選抜」の入学試験が行われています。 長崎市の長崎東高校では158人が志願していて、17日は国語と英語と理科の試験に臨みます。 県教育委員会によりますと、県内の全日制55校の志願者数は5794人でそのうち43校で定員割れとなっています。 18日は社会と数学と面接が行われ、