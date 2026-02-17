＜ジェネシス招待 事前情報◇16日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞今週19日から米男子ツアーは、タイガー・ウッズ（米国）がホストを務めるシグネチャー・イベントが開催される。PGAツアー公式ホームページは16日、そのパワーランキング（優勝予想）を掲載。日本勢では松山英樹、久常涼がエントリーしているが、2人ともトップ15にノミネートした【動画】強風でボールがコロコロ…18番グリーンがすごい2024