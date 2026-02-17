◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール４日目練習試合巨人―ロッテ（17日、沖縄・那覇）この日の4番も高卒2年目の石塚裕惺選手が務めることになった巨人。先発はドラフト3位ルーキーの山城京平投手です。受けるは同じく沖縄出身の大城卓三選手となります。1番・センターには松本剛選手、2番に丸佳浩選手が初の実戦に入りました。浦田俊輔選手がショートの泉口友汰選手と二遊間を組むことになりました。対するロッテは石川柊太