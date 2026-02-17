広島の鈴木清明球団本部長が１７日、報道陣に応じ「起訴されたという事実を持って、これから粛々と、物事を進めていく。全て丁寧に進めていきたいと思います」と語った。広島地検は１７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪でプロ野球広島東洋カープの選手羽月隆太郎容疑者（２５）を起訴した。