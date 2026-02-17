アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、20日から来場御礼入場者特典 第16弾「キャラクターデザイン・松島晃 描き下ろし 胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」を全国30万人限定で配布する。【画像】躍動感あふれるしのぶさん！新たに配布される特典「誕生日記念ボード」2月24日の誕生日を祝して描き下ろされた、胡蝶しのぶのスペシャルボード。鬼気迫る表情で刀をふるう、躍動