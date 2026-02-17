NHKは17日、3月30日から放送開始予定の連続テレビ小説「風、薫る」のメインビジュアルが決定したと発表した。デザインを手がけた太田江理子氏が同局を通じてコメントを発表。「着物を脱ぎ、真っ白な看護服に身を包んだ二人が軽やかに飛び出す姿に、当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました。りんと直美の希望に満ちたはつらつとした姿が、見る人にとっての『新