カブスの鈴木誠也（31）が日本時間17日、アリゾナ州メサの施設でキャンプイン、メジャー5年目のシーズンを迎えた。契約最終年へ「しっかりやれればしっかり評価してもらえると思うので、怪我だけは絶対しないように」と抱負を語った。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦初日は、アップ、走塁練習、守備練習などをこなし、打撃練習ではマシンを相手に24スイング中7本の柵越