冬季五輪で史上最多となる通算９個の金メダルを獲得したスキー男子のヨハンネスヘス・クレボ（２９）のパートナーが秘密を暴露した。ドイツ紙「ビルド」によると、２０１８年からクレボと交際し、２５年にプロポーズされたという婚約者ペルニーレ・ドスビさんは?冬のチャンピオン?について「彼は今、毎日同じ下着を着ていると思います。だからこそ、距離を保たなければならないのは本当にありがたいことです」と告白した。す