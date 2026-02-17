【モデルプレス＝2026/02/17】ABEMAでは、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（読み：ワールドスカウト ザファイナルピース）を2026年2月24日よる8時より無料放送。このたび、スタジオキャストとしてヒコロヒーの出演が決定した。【写真】新オーディション番組、HYBE所属タレントらスタジオキャスト一挙解禁◆ヒコロヒ