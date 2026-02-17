【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの指原莉乃が、このほど韓国・HYBE本社にて行われたHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（ABEMAにて2月24日〜放送開始）収録後の取材に出席。世界で活躍する日本人の強みについて語る場面があった。【写真】KPOP日本人メンバーが美脚披露◆HYBE×Geffen Records新オーディション『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』同番組は、KATSEYEを手がけたHYBE