【モデルプレス＝2026/02/17】乃木坂46・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集のタイトルが『エチュード』（新潮社）に決定。あわせて、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開された。【写真】22歳乃木坂メンバー、ノースリセーラー服でほっそり二の腕輝く◆川崎桜、1st写真集タイトルは「エチュード」通常版カバーは、憧れだ