【モデルプレス＝2026/02/17】モデルで女優の田丸麻紀が2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちのために作った夜食を公開した。【写真】47歳2児の母モデル「具だくさんで美味しそう」フェンシング終わりの子どもに作った夜食◆田丸麻紀、子どもたちの夜食公開田丸は「今フェンシングが終わり戻ってくる様だ 帰宅してすぐ食べれる様今から夜食的な湯豆腐支度」とつづり、子どもたちのための夜食を調理する様子を公