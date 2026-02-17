ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで、男女２人ずつで飛ぶ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）の撮影ショットがアップされた。１７日までに、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ」公式インスタグラムに登場。「Ｐｏｒｔｒａｉｔ」「＃ＭｉｌａｎｏＣｏｒｔｉｎａ２０２６スキージャンプ混合団体高梨沙羅選手」とつづり、メダルをさげた高梨の姿が記載。女子個人ノー