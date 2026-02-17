１７日前引けの日経平均株価は前営業日比４５１円８６銭安の５万６３５４円５５銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２０６９万株、売買代金概算は３兆１１４０億円。値上がり銘柄数は７１６、対して値下がり銘柄数は８１３、変わらずは６６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は寄り後に日経平均が先物主導で下げ幅を広げ、５万６０００円台前半まで水準を切り下げた。前日の米国株市場が休場だったこ