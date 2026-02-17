タレント・はるな愛が１７日、都内で行われた栄養補助食品「酵素３２８選」のＰＲイベントに出席した。はるなは青、ピンク、黄色を基調としたミニスカートのアイドル衣装で華やかに登場した。自身の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘの映画「ＴｈｉｓｉｓＩ」（主演・望月春希、松本優作監督）が配信中。司会者から「話題になっていますね」と声を掛けられると、「ありがとうございます。私は出てないんですけどね」と笑顔がはじ