自炊が増えると、献立を考えるのが億劫になることありますよね。また体調が優れないときの自炊はつらいものです。今回は作っておくと後がラクになる豚こま肉と玉ねぎで作る下味冷凍おかずをご紹介します。 豚こま肉は味付け冷凍にすることで、お肉が柔らかくなり味もしみ込んでおいしくなります。仕上げのバターでごはんがすすむおかずになります。 材料を切って調味液を加えて軽く揉みこんでから冷凍をするだけなので