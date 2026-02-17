17日（火）空気が冷たく真冬の寒さになるでしょう。＜17日（火）の天気＞日本付近は高気圧に覆われています。札幌や西日本の日本海側でも日差しが届き、広い範囲で晴れています。午後は北陸や東北日本海側も晴れてくる見込みです。関東南部は雲が多くなっていますが、天気の大きな崩れはないでしょう。各地で日差しがあっても空気は冷たく、真冬の寒さになりそうです。沖縄では午後もぐずついた天気で、北風の強い状態が続く見込み