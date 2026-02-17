中道改革連合は17日、衆議院各派協議会で、次の衆議院副議長候補者を、公明党出身で党の代表を務めた石井啓一氏とすることを伝えた。中道は、副議長候補者の人選を巡って当初、立憲民主党出身で党の代表を務めた泉健太氏を推す方向で調整していた。一方で、泉氏が自らのXで「なぜ俺に回ってくるのか。きっと適材適所の人事になる」などとコメントしていてた。衆院議長や副議長は、18日に召集される特別国会で衆院本会議が開かれ、