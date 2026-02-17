NHKは17日、2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』のメインビジュアルを公開。デザインを手掛けた太田江理子氏がコメントを寄せた。【写真】元乃木坂46も…美女キャストを一挙紹介！看護がまだ社会に根づいていなかった明治時代を舞台に、看護の道を志す若者たちの成長を描く物語で、俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める。物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり