ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１７日、都内で行われた「新ダメージヘアケアブランド『ａｎｕｍｍｙ（アニュミー）』発表会」に出席した。同ブランドのアンバサダーに就任した松村は「髪に艶と潤いが足されます。香りも気に入ってます」と笑顔でＰＲ。商品コンセプトの「伸ばすを楽しむ」にちなみ「今後伸ばしたいこと」を聞かれると「ボウリングのスコア」と答えた。松村は「大変、可愛がっていただいてる大泉洋さん