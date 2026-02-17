サンマルクカフェでは、2026年2月10日から3月2日までの期間、「ホットドリンクサイズアップキャンペーン」キャンペーンが開催されています。S→Mが無料はアツい...！期間中にフードメニューとホットドリンクを購入すると、ホットドリンクが無料でサイズアップするお得なキャンペーンです。セルフレジ導入店舗を除く、全国のサンマルクカフェで開催されています。以下のセルフレジ導入店舗はキャンペーンの対象外です。・東京都池袋