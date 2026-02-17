日本生命は16日、新潟県の課題解決と地域活性化に向け「観光」や「脱炭素・エネルギー」「農業」などの関連事業へ投資する官民連携ファンドに出資すると発表しました。日本生命が出資するファンドは、新潟県、第四北越銀行、日本政策投資銀行、大光銀行などが出資し共同で設立した「にいがたサステナブル地域創生投資事業有限責任組合」で投資を通じ、新潟県の持続可能な経済成長と地域の面的活性化を支援することを目的とし