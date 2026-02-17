東京電力は16日夜、柏崎刈羽原発6号機で14年ぶりに本格的な発電と送電を開始しました。柏崎刈羽原発6号機は16日午後10時、発電機と送電設備をつなぎ本格的な発電・送電を開始しました。6号機をめぐっては1月21日に東京電力の原発として東日本大震災以降初めて再稼働しましたが制御棒の警報トラブルにより一度停止し、2月9日に再び原子炉を起動させていました。柏崎刈羽原発で電気が供給されるのは14年ぶりで主に首都圏へ送られます