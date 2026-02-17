１７日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。日銀による早期の追加利上げ観測が後退していることに加え、株安で投資家のリスク回避姿勢が強まったこともあって買いが優勢だった。 内閣府が１６日に発表した２５年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を下回ったことや、日銀の植田和男総裁が高市早苗首相との１６日夕の会談について「一般的な経済金融情勢の意見交換だった」と述べたことで