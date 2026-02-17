ワールドパーティーが展開する傘ブランド「Wpc.（ダブリュピーシー）」とライフスタイルブランド「Wpc. Patterns（ダブリュピーシーパターンズ）」は2月9日、SNSを中心に大人気のキャラクター「パペットスンスン」と”食べ物”をモチーフにした傘やトートバッグなどのコラボレーションアイテム全8種をWpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始しました。■大人気「パペットスンスン」が傘&雑貨